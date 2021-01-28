索女出口術　舌戰群雄

男女交歡要雙方進入狀態，先可以達致如魚得水嘅快活境界，所以不能忽視前戲嘅重要性，而口愛正正係挑逗伴侶嘅常用技倆，掌握得好，絕對可以為對方帶來無比嘅快感！喺今次介紹嘅3套四仔作品入面，一眾索女紛紛出口術，為床戰揭開序幕，即使身為旁觀者也能感受到箇中嘅刺激。

唯美體驗

有睇過Pure Passion嘅作品，都會發現呢間四仔片廠鍾情唯美風格，而呢套新作《Young Girl Seductions #16》更出動Emily Willis、Kenna James、Anya Olsen等多位青春脫星，令畫面變得更誘人。內容方面，可以話係近乎零劇情，你會見到一眾索女先喺超浪漫嘅氣氣下同男伴相遇，繼而互相摸索，帶出一幕又一幕口愛場面，最後以埋身接觸作結。成套作品都拍得好有美感，但活塞運動並唔係重點，反而要留意脫星們嘅口愛演出，真係好精神啊！

口技冧客

為咗搵食可以去到幾盡？呢套由Property Sex製作嘅《The Real Asstate Agent #2》，就以地產界嬌娃為主題，講述佢哋為咗做成生意，不惜瞓身肉搏嘅故事。影片由4位人氣脫星——Whitney Wright、Kelsi Monroe、Sloan Harper同Caroline Ray扮演地產中介，佢哋有兩大共通點：第一，為咗上位可以出賣肉體；第二，佢哋唔止口甜舌滑，好識得用把口冧客。不過，佢哋之所以瞓身搵生意，皆因內心好寂寞，希望能夠得到男人嘅愛，所以有人喺一夜風流後瀟灑退出，有人深深陷入情慾關係，劇情相當吸引。

賣弄口才

有冇四仔作品係以口愛主題為賣點？當然有啦，呢套由DD Busty推出嘅《Busty Lovin' #2》就係好例子。影片由Lena Paul、Romi Rain、Cassidy Banks同Skyla Novea孭飛，睇到呢個陣容，可能有人會覺得奇怪，明明係主打口愛，點解成班脫星都係胸前激凸嘅？據片廠解釋，目的係為咗提升作品嘅可觀性，咁又係嘅，橫掂都係睇女，梗係揀啲樣靚又好波，就好似26歲嘅Skyla Novea，外形迷人之餘，仲有對34DD巨乳，真係正到痹！