【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十七丁丑水建日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、立約、裁衣

忌：動土、詞訟、治喪

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊

愛情吉日，單身者多一點笑容，可獲愛神眷顧。

金牛

情緒起伏，小心犯錯，懂得忙裏偷閒有助減壓。

雙子

事業運最強，工作效率高，有力與人一較高下。

巨蟹

兩性相處要互相尊重，過分堅持己見會傷和氣。

獅子

桃花旺，人氣盛，好好打扮，可獲異性青睞。

處女

易受負面思想干擾，該做就去做，別想太多！

天秤

有機會跟人發生爭執，心直口快易惹上麻煩。

天蠍

財運不俗，營商者多出外，有望迎來新機遇。

人馬

工作進度落後，最好打醒精神，多與人合作。

山羊

思緒混亂，工作上遇到難題，切勿輕言放棄。

水瓶

愛情運上升，跟心儀對象表白，可拉近關係。

雙魚

感情發展陷樽頸位，多表達關懷可化解危機。

【生肖運程】

相沖生肖：羊（30歲）

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）羊 運氣跌

鼠

事業與財運平平，遇事要沉着應對，不宜着急。

牛

要懂得有福同享，跟同事相處不能自私自利。

虎

財運下跌，投資或有損失，出門要睇實荷包。

兔

收斂脾氣，降低要求，可於工作中得到快樂。

龍

感情升溫，好好準備約會，給伴侶帶來驚喜！

蛇

運勢向好，多花時間在工作方面，成功在望。

馬

出外靠朋友！認真選擇合作夥伴，有利求財。

羊

是日沖煞，事業運一般，墨守成規難有突破。

猴

工作能力不錯，惟財運欠佳，從商者易虧損。

雞

行事不夠理智，花了冤枉錢，卻得不到成果。

狗

人緣不錯，身邊不乏朋友，主動關懷有着數。

豬

不要被動等待了，該做就去做，拖延沒好處。