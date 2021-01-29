桃花旺冇料到！蔣家旻情路上浮沉勁慘情

女星蔣家旻入行多年，異性緣甚旺，不時與男星傳出緋聞，可惜全部無疾而終。而每次為保愛苗，她都選擇低調處理感情，可惜都未能令開花結果，眼見好姊妹湯洛雯、朱千雪、張嘉兒、岑杏賢都覓得好歸宿，她仍然未有着落，真是唱首楊千嬅《姊妹》，「分半點福氣給我，不准留低我一個」。

羅子溢

2011年，她與羅子溢（前名：羅仲謙）合拍劇集《飛虎》而傳出緋聞，有傳男方以猛烈Message攻勢，和盡現關心成功打動對方。惟最終她否認緋聞，揚言不愛大胸男。

朱敏瀚

2013年5月，自認單身的她在銅鑼灣與朱敏瀚（Brian）十指緊扣行街拍拖，期間旁若無人態度親暱。惟遇到正在附近街頭等候導演王家衛的大批記者，2人即時尷尬彈開，但為時已晚「斷正」當場。翌年7月，她宣布2人已分手數月。

林路寶

2014年平安夜她被拍到與電台DJ Martin（林路寶）到數碼港拍拖睇戲，2人表現親熱共度佳節。之後又被拍到當街接吻打得火熱。惟戀情只維持了約2年。

羅天宇

2012年她與藝人羅天宇因拍攝無綫處境劇《愛．回家》演兩兄妹而深入民心，有傳2人關係昇華發展地下情。直至男方被拍到與女友湯洛雯撐枱腳和出遊，緋聞便不了了之。