東方日報C1：蔣家旻重新上市戰鬥格出巡

蔣家旻與排舞師麥秋成緋聞傳足2年，原來男方真命天女另有其人，日前宣布與湯怡奉子成婚。「回復單身」、31歲的家旻不愁寂寞，搣甩緋聞隨即「重新上市」，孖住一班閨蜜出巡行名店掃貨「裝身」，穿短裙晒腿的她一副戰鬥格，更收到大紮鮮花，難怪一臉風騷全程冧笑！

湯怡驚爆與麥秋成雙喜臨門，由於雙方大纜都扯唔埋，婚訊曝光即震驚娛樂圈！與男方緋聞甚囂塵上的無綫小花蔣家旻，原來一直只是煙幕，真相揭盅後，她亦如釋重負。雖然過往情路欠平坦，但她仍相信愛情，宣告「重新上市」！據知她現時有數個追求者，眼見湯洛雯、朱千雪及岑杏賢等好姊妹都找到自己的幸福，她亦想一擊即中覓得終身伴侶，但為免再受情傷，務求了解清楚才進一步發展。

專攻名店買首飾

入行14年的她早前在《萬千星輝頒獎典禮2020》勇奪「飛躍進步女藝員」獎，迎來事業的春天，感情方面又不乏追求者，當然超風騷！日前她就相約幾位閨蜜現身中環一個商場，原來閨蜜團陪她出動掃貨「裝身」，穿短裙襯長Boot的她一副戰鬥格，露出「絕對領域」，甫入店已獲熱情招待。見她主攻手袋、耳環及頸鏈，在店員協助下試戴了幾款首飾，在鏡前左襯右襯，不消半小時已花費數千元買下一條頸鏈，之後拿着戰利品離開，並轉場到另一間皮具名店繼續揀心頭好，不過似乎不合心水，未幾就離開。她們邊行邊Window Shopping，不時哈哈大笑，吸引途人注視，一行人之後走進食店林立的大廈，打算開餐。

「唔好再將我個名同佢黐住」

對於搣甩「麥秋成緋聞女友」身份，家旻接受本報訪問時笑說：「直頭覺得係還我清白，唔好再將我個名同佢黐住啦，搞到所有人都誤會我。（依家係咪『對外開放』等人追？）不嬲都係，好在對我有興趣嘅男仔都相信之前嘅緋聞唔係真。（心急拍拖？）我份人好隨緣，人大咗，揀對象都會花多啲時間了解後先開始，同時間公司又畀機會我，我會專注工作先。」

她透露剛完成新劇《欺詐劇團》的拍攝工作，預計4月才復工，所以趁休息期間相約朋友聚會，順道慶祝得獎：「嗰日係班朋友請我食飯，有啲貴，唔係幾好意思。我收到紮花同蛋糕，亦有一份好有意思嘅禮物，係朋友親手寫、佢老公諗嘅對聯。（攞完獎有冇新目標？）好想演唔同類型嘅角色，希望多啲監製對我有信心，我亦會趁呢段時間睇大量電影同書本，好好吸收吓。」

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