【營事檔案】洋葱蟹柳炒蛋　簡單營養足

炒蛋基本上是每個人都能容易掌握的料理，而今次加入了洋葱和蟹柳，令菜式富有口感，而且顏色豐富吸引，不論男女老少都適合。

蒜素 抑制細菌生長

相信不少人都不喜歡吃洋葱，覺得味道辛辣難以入口，但其實洋葱營養豐富，含膳食纖維、維他命C，當中含有蒜素，能抑制細菌生長，有殺菌的功效。而且當中含有硫化物，有助降血脂，幫助減少患上心血管疾病的機會。此外，當洋葱炒至熟透後，辛辣的味道亦會隨之而減少，而且今次用了雞蛋來料理，令味道溫和較容易入口，更能帶出洋葱自身的甜味。

蟹柳 偶爾淺嘗為佳

蟹柳容易烹調而且顏色吸引，深受不少人喜愛，其實蟹柳並非真正蟹肉，它屬於加工肉類，主要是由魚肉、粟米和麵粉再加入色素所組成，而且也會用上添加劑來模仿蝦蟹的味道。每100克的蟹柳約含有694毫克的鈉質，長期食用鈉含量高的食物，容易引致水腫和高血壓，有心血管疾病的人士需要留意。不過，只要不是經常進食太多，間中淺嘗亦沒有問題的。

【洋葱蟹柳炒蛋】

材料：

雞蛋 2隻

蟹柳 2條

蒜頭 2粒

葱 1棵

洋葱 半個

調味料：

胡椒粉 半茶匙

鹽 半茶匙

做法：

1.把蒜頭和葱切粒，蟹柳和洋葱切條，備用。

2.把雞蛋打發，加入調味料。

3.爆香蒜頭，翻炒洋葱後再加入蟹柳。

4.放入蛋漿和放入葱，炒至全熟便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。