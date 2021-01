再有1名歐美紅星染疫!英國老牌男歌手Engelbert Humperdinck日前於社交網留言表示自己確診新冠肺炎!

在洛杉磯居住的他留言叫fans為他祈禱和送上愛與力量之餘,亦叫fans最重要就是關懷他患上阿茲海默症10多年的妻子Patricia。而他更指女兒帶了多盒相片令他懷緬以及令他堅強地康復。經理人昨日透露Engelbert的情況時表示他一直沒有任何病徵。

現年84歲的Engelbert入行65年,主唱冇數經典情歌包括《The Last Waltz》、《Release Me》以及《Am I That Easy to Forget》等。其中經典情歌《Am》最近更收錄在導演楊凡的動畫新作《繼園臺七號》。他亦多次來港舉行演唱會。