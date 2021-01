攞景定贈興？Armie代表作《以你的名字》導演開食人族愛情片

憑同志電影《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)走紅的美國男星Armie Hammer,早前被爆透過社交網傳送變態訊息給數名女子,其中他承認自己是百分百食人族。而《以》導演Luca Guadagnino近日被指將開拍1部講食人族的愛情故事電影《Bones and All》,更找來Armie在《以》片中的戀人添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)當男主角,擺明抽水!

雖然Armie冇份演,但他的前妻Elizabeth Chambers反應好大,在報道該新聞的社交網站留言回應:「無語。」Armie因近期的負面新聞曝光後已辭拍與珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)原定合拍的新作。今日再有消息指他再辭演另一新作劇集《The Offer》,劇集是講述拍攝經典電影《教父》(The Godfather)的背後故事。

另方面,連日來狂向傳媒爆料的Armie模特兒前度Paige Lorezne,日前公開他與友人談論她被縛綑的SM裸照。而他的私人社交網舊照亦再被公開,今次是他用來練習綑綁的人體模型以及Paige上星期提及被他用刀在其下體附近刻上「A」字的照片。