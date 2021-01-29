攞景定贈興？Armie代表作《以你的名字》導演開食人族愛情片

憑同志電影《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）走紅的美國男星Armie Hammer，早前被爆透過社交網傳送變態訊息給數名女子，其中他承認自己是百分百食人族。而《以》導演Luca Guadagnino近日被指將開拍1部講食人族的愛情故事電影《Bones and All》，更找來Armie在《以》片中的戀人添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）當男主角，擺明抽水！

雖然Armie冇份演，但他的前妻Elizabeth Chambers反應好大，在報道該新聞的社交網站留言回應：「無語。」Armie因近期的負面新聞曝光後已辭拍與珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）原定合拍的新作。今日再有消息指他再辭演另一新作劇集《The Offer》，劇集是講述拍攝經典電影《教父》（The Godfather）的背後故事。

另方面，連日來狂向傳媒爆料的Armie模特兒前度Paige Lorezne，日前公開他與友人談論她被縛綑的SM裸照。而他的私人社交網舊照亦再被公開，今次是他用來練習綑綁的人體模型以及Paige上星期提及被他用刀在其下體附近刻上「A」字的照片。