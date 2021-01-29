黃金盆菜 贏盡口碑 品質有保證
2021年01月29日 14:00
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【特約報道】品牌多年來全部真實評價，絕無造假，一直以來全靠客戶支持，將黃金介紹予親戚朋友，令小店得以堅持賣盆菜、賣口碑，有豐富盆菜經驗，更嚴格選用食材，多年來都有品質保證。
「辛丑年新春盆菜」現接受預訂，自設車隊，港九新界東涌，一盆免運費，於即日起至2月5日，經網站（https://punchoi.shop ）訂購新春盆菜，於購物車輸入優惠代碼COUPON50，每單即減HK$50；於門市自取盆菜，每盆再減HK$150；凡訂購兩盆，即送農家雞一隻（價值HK$168）或精裝飽魚兩罐（價值HK$108）。
另外，客人需留意，今次需要取貨前不少於24小時，經「黃金圍村盆菜」網頁落單先可以使用優惠。
自取優惠適用以下門市：
太子店：上海街70號（近太子站C2出口）
油麻地店：上海街183號（近油麻地站C2出口）
網站只適用於預訂盆菜，截單時間為每天晚上7時，即日及急單須致電門市（2381-3966）查詢
盆菜菜單：https://punchoi.shop/菜單
4-5位盆菜（門市自取優惠）
合家歡盆菜HK$628
豪華雙鮑盆菜HK$988
6-8位盆菜（門市自取優惠價）
合家歡盆菜HK$798
豪華雙鮑盆菜HK$1188
10-12位盆菜（門市自取優惠價）
合家歡盆菜HK$998
豪華雙鮑盆菜HK$1488