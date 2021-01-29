黃金盆菜　贏盡口碑　品質有保證

【特約報道】品牌多年來全部真實評價，絕無造假，一直以來全靠客戶支持，將黃金介紹予親戚朋友，令小店得以堅持賣盆菜、賣口碑，有豐富盆菜經驗，更嚴格選用食材，多年來都有品質保證。

另外，客人需留意，今次需要取貨前不少於24小時，經「黃金圍村盆菜」網頁落單先可以使用優惠。

自取優惠適用以下門市：

太子店：上海街70號（近太子站C2出口）

油麻地店：上海街183號（近油麻地站C2出口）

網站只適用於預訂盆菜，截單時間為每天晚上7時，即日及急單須致電門市（2381-3966）查詢

4-5位盆菜（門市自取優惠）

合家歡盆菜HK$628

豪華雙鮑盆菜HK$988

6-8位盆菜（門市自取優惠價）

合家歡盆菜HK$798

豪華雙鮑盆菜HK$1188

10-12位盆菜（門市自取優惠價）

合家歡盆菜HK$998

豪華雙鮑盆菜HK$1488