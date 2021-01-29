誠品第6分店落戶屯門 V city　新界西指標性文創聚所

【營業資訊】無邊的文字，引領我們走進一個無際的領域；在閱讀與思考間，創意、知識、想像等從不歇息地流動、交集、形塑……。誠品正式進駐屯門V city開設全港第6間分店，以【跨界流動．光影閱讀】為主軸，在款待心情與心境中，迎向綻放生命的全新世界。新店佔地逾8,000平方呎，內設綜合書區，誠品風格文具館及誠品兒童館，書種涵蓋面向廣闊，總藏書量高達43,000冊。店內空間設計糅合美學與光影，綜合書區設有全長近35米的閱讀長廊，配以天花蜿蜒的格柵設計，呈現出自由流動的概念；而書區末端超過20米闊的落地大玻璃引入和煦陽光，營造出極為愜意的閱讀環境，成為新界西指標性的文創聚所！

誠品書店屯門店已於2021年1月26日正式開幕，並非常榮幸邀請到「非常林奕華」藝術總監林奕華先生擔任藝文貴賓，分享他和誠品多年來的緣分。一眾主禮嘉賓主持剪綵儀式，標誌着誠品書店正式落戶屯門Vcity。

V city新店限定【打開這扇窗，世界從此不一樣】

閱讀的力量之所以無形而巨大，因它並非局限於文字的無限性，而是透過閱讀這扇窗，我們能夠接觸到無盡的世界，在閱讀的過程之中，我們不斷的進行思考、自我探索、開啟視野、涵養情緒、找尋共鳴……迎向充滿未知卻令人期待、寬闊而明亮的世界。《打開這扇窗，世界從此不一樣》主題展以哲學、文學、社會、歷史、心理等多個不同類別的書籍，讓你從過去到將來、從自我到社會，無邊界的窺探世界。

誠品兒童館

從小激發探索力【兒童成長關鍵時期書籍 盡情吸收知識】

誠品兒童館從設計以至書籍及益智玩教具的選擇，均以激發兒童無盡探索力與想像力為主，兒童館天花上的Infinity Rainbow 鐵軌火車裝置不單象徵着小朋友所擁有的多元無限創意想像，更表達出「流動探索」的意象。

為了促發兒童的探索力，館內設有約6,000種兒童讀物及近1,000款益智玩教具，精心經營六至十二歲的兒童讀物，讓他們在這成長的關鍵時期，能夠不設限地探索和吸收各領域的知識，而在書籍的選擇上，更挑選出多本「生命教育」及「情緒發展」類別的讀物，期盼在誘發孩子思考和吸收艱深難懂的道理同時，亦能讓家長從小教導孩子學習如何面對自己的情緒，拉近親子間的距離，彼此結伴成長。

誠品風格文具館

新店獨家 文具主題展

【COLOR STUDIO 探索文具光譜】

一如以往地，文具館從多國搜羅高質素的多元精緻文具，新店進一步擴大事務品類文具的比例，首次引入以極簡美感搭配高度實用性見稱、靠細節及品質風靡日本文具圈的東京文具及事務用品品牌Delfonics。此外，文具館職人更提供貼心專業的創意包裝服務，讓人與人之間的贈禮成為幸福生活的重要傳遞。

為慶祝新店開幕，文具館特設【COLOR STUDIO 探索文具光譜】開幕主題展，讓每種元素都有屬於自己的光譜，而每個人均有個人專屬、能展現自我的色調。

期間限定禮品角【eslite café品味咖啡與生活】

eslite café以深木紋格調為主調，襯上鮮花及綠色植物，空間寧靜而舒適，最適合一邊品嘗咖啡，一邊欣賞從各地搜購回來的文具禮品，享受頃刻悠閒，自得其樂。在這裏，你能找到誠品首次引入、日本唯一擁有工廠的耐熱玻璃製造商——Hario的產品，利用耐熱玻璃的特性及發揮製造化學產品所培養出來的玻璃加工技術，開始製作虹吸式咖啡壺，並進入家用產品的領域，品牌現成為製造咖啡手沖壺的佼佼者。

新店優惠 即日至1.31(日)

【閱讀生光 限時回饋】

▪單筆折實消費滿HK$300，即可獲贈HK$100現金券

▪凡購買兒童讀物或玩教具商品滿HK$200，即可獲贈 hellorabbit & fox notebook 乙本

【喜閱共享 會員好禮】

【滿額贈】新申辦白卡會員並綁定誠品人手機程式，即可獲得HK$20電子券乙張，於優惠期間在店內每消費滿HK$150即可使用乙張。

【升等優惠】非會員或白卡會員只需單筆消費滿HK$800（原須消費滿HK$1,500），即可申辦金卡會員。

誠品書店屯門店

地址：屯門V city MTR層M-6&7號舖

電話：3419 1016

營業時間：

星期一至星期五 11:00─21:00

星期六至星期日及公眾假期 10:30─21:30