BMW雙數車系連環發

BMW全新4系6系及8系抵港，包括：全新THE 4 Coupe雙門轎跑、THE 6 Gran Turismo豪華轎車、及THE 8 Competition高性能跑車，並於BMW灣仔豪華旗艦車系陳列室登場。

全新第二代THE 4 Coupe，可說是廠方近期最具話題性的人氣新作。配備3D大面罩，搭配全新設計的LED頭燈，車頭造型更凌厲進取。配備自動伸展主動式尾翼的THE 6 Gran Turismo則屬小改款，新引入先進48V Mild Hybrid輕混能技術及全新智慧型聲控個人助理。結合BMW M賽車基因的THE 8 Competition就配備M系列專屬碳纖包圍及經典double-bubble雙拱型碳纖車頂，擁有625hp強大馬力，完成0-100km/h僅3.2秒，堪稱BMW M家族史上最強悍的殿堂之跑。