【哽咽談父母】菊梓喬：可能我冇出世更好！

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）的身世惹人談論，自幼就與妹妹相依為命，為了供妹妹讀書，她在13歲就輟學打工謀生。Hana在繽FUN星網節目鷹金庫夾萬特約《娛場Ｘ女人的秘密》中，娓娓道來她消失的童年：「我唔知細個係點，因為我冇童年嘅回憶。」唯一令她永誌難忘的，就是10歲時某天早上，父親離家的那個畫面，她說：「我忘記唔到。」還3度哽咽說：「佢拖住個篋走嗰陣，佢摸住我個頭話：『你大個㗎喇，以後頭家就交畀你照顧，你係一家之主嚟！』我好記得，佢就走咗。」

因為父親一句「一家之主」，未成年的她被迫瞬間成長，好清晰的記住「我要返工、我要搵錢，我要養屋企」。父親離家後，其母亦另組新家庭，更因某些原因未能照顧她兩姊妹，結果在社工幫忙下，她展開童工生涯：「做過40、50份工，文具舖、鞋店、貨倉等等，到我差唔多20歲，我先儲夠錢再畀自己去讀番書。」

情場屢遇「衰人」

外人覺得她被「遺棄」，但她從未嬲過父母，還將責任孭上身說：「我淨係覺得自己唔好，以前我覺得如果唔係我嘅出世，可能佢哋唔使夾硬一齊，可能有更好人生，所以某程度我覺得係我唔小心累咗佢哋，雖然我出世唔係我有得揀，但歸根究柢都係我唔好。」

雖然父母婚姻失敗，但Hana仍然憧憬遇上「真命天子」，可惜情路上依然跌跌撞撞：「我每次拍拖對象都唔係好人，會令自己變傻，直頭癲咗，我都好憎我自己，點解我會鍾意一個咁嘅人，我係一個暫時愛情比較失敗嘅人。」當中，一次愛情經歷更令Hana無辜變成「第三者」，到底件事真相係點？即刻去片《娛場Ｘ女人的秘密》！

場地提供:Mini Hotel Central

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