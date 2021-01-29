日式禪味Air Foamposite One

1997年誕生的Air Foamposite One籃球鞋，鞋身採用發泡材質以一體成形方式壓製而成，呈現出如同液態金屬流動的科幻外觀，當年此「太空鞋」更是NBA球星Penny Hardaway專用鞋款，因此多年來一直備受籃球迷及波鞋迷追捧。鞋款面世20多年來Nike亦一直有為其推出不同特別配色，例如：「Galaxy」、「Paranorman」、「Tianjin」及Supreme聯名版本等，甚至有試過將Air Yeezy 2三款配色移植到Air Foamposite Pro，但不論是Air Foamposite One或Air Foamposite Pro版本，即使換上任何顏色，鞋身表面仍然是採用獨特的波浪紋理，但告訴大家，呢個傳統將會被打破！

早前COMME des GARCONS HOMME PLUS發布最新2021秋冬系列，模特兒腳上就着住黑白兩色Air Foamposite One聯名鞋款行騷。但細心睇就發現鞋身波浪紋理變成同心圓紋理，將原本「太空鞋」的科幻感覺一掃而空，營造出日式庭園般的禪味。後踭「One Cent」標誌則換上「COMME des GARCONS HOMME PLUS」字樣，川久保玲出手果然零舍唔同，相信正式推出時必定引起搶購潮。