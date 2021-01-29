今次介紹打冷！這店的本店位於新蒲崗，已經營潮州打冷30多年，而今次試的是位於太子分店，主打正宗潮州手工菜。推門進內，我們被安排到樓上用餐，先坐下，喝杯功夫茶，舒適的等開飯，安排得很不錯。

先來一碟生醃螄蚶，是血蚶，一定要血淋淋的才最好吃！生血蛤不是一種太大眾的食物，甚至有些朋友覺得我生吃血蛤很變態，而我一於少理，我還跟她説吃蚶肉時一定連那一口血水一起送進嘴裏，是精華！吃起來極級鮮甜而不帶任何腥味，肉質爽而飽滿，很好吃。

之後是響螺一隻，只有5、6片，十分矜貴，用炭烤響螺方法，烤出來的螺片，爽口彈牙，帶有微微的酒香，十分惹味，吃起來又甘又鮮，海螺的原味在口腔內慢慢滲出，比普通的白灼螺片更添一份滋味。

再來就是鵝拼盤，先吃鵝肉，這一道潮式打冷必吃的菜式，其浸煮的滷水是這一道菜的靈魂，而這裏的水準不錯，用陳年滷水，香而帶層次，不會過鹹，肉質嫩滑入味。鵝腸新鮮帶膏，吃起來爽脆而中間帶有一點甘香軟滑的鵝油脂，令滋味昇華，轉眼便清了碟。滷水鵝肝，切成厚片，口感外面煙韌，而內裏柔軟腍腍，滷水的味道亦恰到好處。

之後是煎封黃立䱽魚和煎蠔烙，兩者聞起來已香噴噴，䱽魚皮煎得又香又脆，而魚肉還是保持濕潤而不太乾身，而蠔餅亦香脆可口，充滿鴨蛋香，蠔肉新鮮飽滿，配白飯吃一流。緊接的是川椒蝦球──油泡後的蝦球爽甜彈牙，伴以油泡珍珠葉，就是常見的川椒菜式配角。

最後是招牌甜品反沙芋，外層沙糖炒至鬆脆乾身，還帶葱油香，頗特別，芋頭粉嫩，甜而不膩。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）