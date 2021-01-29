AV事業有限期　明日花三上悠亞謀後路

除了蒼井空之外，不少AV女優都深明事業有限期，紛紛諗盡方法衝出日本搵銀，引退後更各有發展。

31歲的前AV女優明日花綺羅，曾經多次來港拍電影及廣告吸金。她結束10年AV女優生涯，從良徹底洗底，曾當選整容人辦的她，親自做生招牌開美容院，又轉向時尚界創立內衣品牌，瓣數多多。但她去年捲入台灣藝人羅志祥(小豬)的私生活混亂醜聞，她即時在社交網與對方劃清界線，以免影響形象阻礙搵食。

27歲AV天后三上悠亞，6年前離開偶像女團轉戰AV界後爆紅。在內地知名度高企的她，曾到無錫新酒店剪綵，又所以性感女團「惠比壽麝香葡萄」到上海舉行的見面會，並多次到澳門出席活動，去年又為馬來西亞歌手黃明志歌曲《不小心》拍MV做女主角，一度成為熱話。

32歲AV女優波多野結衣，因有「暗黑林志玲」之稱而紅遍大中華，其內地社交網粉絲多達289萬人，疫情前經常穿梭中、港、台吸金。但人紅是非多，過去曾傳出波多野於大陸陪睡價要1小時5萬人民幣(約6萬港元)，但其後被她否認，並揚言自己只拍AV不賣身。

36歲前日本AV女優吉澤明步，因貎似港星鄧麗欣，有「暗黑Stephy」之稱走紅，更曾接拍港產片及內地微電影。她前年3月宣布引退從良，結束16年AV女優生涯。她從良後開設頻道做網紅，又推出自傳剖白拍攝AV經歷。