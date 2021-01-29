犬童美乃梨　寫真界No.1美Body

上年犬童美乃梨參加「Summer Style Award」健美比賽，成功奪得「情侶模特兒獎」以及「美容健身模特兒獎」，因此贏得「寫真界No.1美Body」之美譽。（互聯網）

經典動畫《龍珠》定期都會推出新作，為咗延續故事，新登場嘅敵人實力亦愈來愈強，要對付佢哋，班撒亞人就要不斷進化再進化！而日本寫真界亦有位原本已經索到啪啪聲嘅美人兒，近期進化到更加誘人，佢就係犬童美乃梨喇！

[ST]愈操愈Fit

好多女仔都希望自己嘅身材纖巧誘人，但係達到目標之前就先要面對兩難情況，因為想瘦身通常都需要控制飲食，亦要勤做運動，兩個方法都會令體脂肪減少，繼而有機會令上圍縮水！如果想身材夠弗，同時保持上圍豐滿，到底可以點做呢？我都唔知呀！但係可以介紹一個呢方面經驗嘅索女畀大家認識，就係人氣寫真女優犬童美乃梨。

今年26歲嘅佢嬌艷俏麗，一副瓜子口面配上精緻五官，實在意態迷人。近期佢勤力做健身運動，令身材更弗更結實，帶出健美肌肉感，但係又唔到你唔服，阿妹纖巧得嚟，上圍對G Cup美巨乳依然飽滿堅挺極之誘人，如果佢開番間健身室自己做埋生招牌，一定客似雲來呀！

[P2]

[P3]

[P4]

[ST]敗後再戰

佢喺2011年出道，不過就唔係以寫真女優身份同觀眾見面，因為當時佢加入咗女團「OS☆U」，由於加入年期較早，所以可以算係同時曾經做過團員嘅寫真天后森咲智美份屬師姐師妹關係。家陣佢哋兩個亦同屬女團「sherbet」成員，早前一齊參加電視健身真人騷《Spotainer Japan》，同其他辣妹鬥做運動又鬥身材。

提到健身運動，佢喺2019年經過一番鍛煉之後，參加「Summer Style Award」健美比賽，仲成功奪得「情侶模特兒獎」以及「美容健身模特兒獎」，因此亦贏得「寫真界No.1美Body」之美譽。然而，喺剛過去嘅一屆比賽，一心諗住再擸多幾個獎，但係卻喺預選中落敗！不過，美乃梨係一個積極樂觀嘅女仔，佢話今屆衰咗，將會加倍努力將自己操得更弗喺下一屆再嚟過！有志氣！我撐你！

[P5]

[P6]

[P7]

犬童美乃梨經常會喺社交網分享自己嘅健身片段，亦會Po好多自拍性感照，展示自己經操練後變得更弗又誘人嘅胴體。

[ST]Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：34G-23-33