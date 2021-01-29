可宜公告佳期解瞞婚之謎　男友影婚照硬晒軚！

混血主持可宜（Natalie）與拍拖8年的「甲一籃神」鄭錦興，原打算在去年平安夜舉行婚禮，怎料第4波疫情殺到，就算限制聚會人數，起初她也想如期進行，最後幾經考慮還是改期。她說：「因為唔想得20人咁少，加上我喺英國嘅家姐又返唔到嚟，真係好希望佢睇到我出嫁，所以情願另擇日子。」剛巧今年8月8日教堂和酒店都有空檔，故決定再度落實婚期。

她本來想遲些才公告大家，然而太多朋友追問，有些人還以為她靜雞雞成為人妻，故覺得有需要交代一次。她說：「好似有啲朋友會話點解唔請佢，又或者問我結咗未，為咗唔好搞到混亂，我真係要講清楚。我明白啲想結婚，又因為受疫情影響嘅新人感受，依家最希望到時可以順順利利。」由於不能飛往外地，婚紗相亦選擇在港拍攝，幸好照片效果十分理想。

酒店房影婚紗照有驚喜

她透露當日換了多套晚裝，用盡酒店房內每一個空間。其實她最初的構思是到英格蘭和蘇格蘭取景，她說：「可能冇特別預期，個人反而放開咗，成輯相我好自然，反而男朋友係運動員出身，一擺甫士就硬晒軚。不過，我同佢好少特登去影呢類型嘅相，過程都好開心同驚喜嘅。」