火辣波波池　任拋任擲

玩波波池係小朋友嘅專利？其實男士們都可以玩得開心無比㗎！不過唔係堆滿彩色小膠球，而係一對又一對波濤「胸」湧嘅巨乳，所營造出嚟嘅火辣波波池。想知有幾好玩同有幾爽，睇吓今次介紹嘅3套作品就知喇！

偷食女友閨密

自以為係專一嘅男人，發現女友身邊有一班好波兼姣到震嘅閨密，應該點做？呢套由Naughty America推出嘅《My Friend's Hot Girl #33》中，男主角就二話不說食咗再解決。搵嚟Jessa Rhodes、Chanel Preston、Cali Carter等人氣脫星演出，佢哋個個都係巨乳尤物，故事講Jessa Rhodes嘅男友，喺一班鹹濕巨乳閨密嘅色誘下，忍唔住一而再，再而三背住女友偷食。正當佢以為盡享艷福之際，卻畀女友發現，最後究竟點收科呢？

最佳伴侶

雖然話人生得一知己死而無憾，但如果有個巨乳兼知情識趣嘅性伴侶，呢種先至係真無憾！想知有幾正，就要睇吓呢套由Brazzers推出嘅《Fixing For a Fxxx #4》。嚟到系列最新作，今次搵嚟Kendra Sunderland、Nicolette Shea、Cali Carter等胸前偉大又索嘅脫星演出，劇情相當簡單，講呢班貼心巨乳索女因見日理萬機嘅男性伴好辛苦，所以絞盡腦盡嚟色誘對方，等對方可以喺激烈嘅床戰中，抒發長期積累落嚟嘅壓力。呢種咁貼心嘅性伴侶，真係可遇不可求呀！

天然無添加

唔少四仔迷都嫌美國脫星對巨乳太假，只係咁講未免太偏頗，事關當中其實不乏天然巨乳，好似呢套由Reality Kings炮製嘅《Big Naturals #49》咁，正係以純天然巨乳為賣點，由Sofi Ryan、Giselle Palmer、Michele James等波濤「胸」湧脫星演出。雖然新作貫徹零劇情嘅特色，但係見到一眾樣靚波正嘅囡囡，足以睇到流晒口水！其中以Michele James最為吸睛，今年25歲嘅佢，擁有一對34G爆乳，加埋一對長腿，認真煞食！

碟評

想純粹官能刺激嘅話，《Big Naturals #49》絕對啱晒要求，作為人氣系列最新登場作品，繼續搵嚟一班巨乳脫星埋身肉搏，激烈程度爆晒燈，配合脫星嘅高超床技，極具觀賞性。如果鍾意睇埋劇情，《My Friend's Hot Girl #33》同《Fixing For a Fxxx #4》係唔錯嘅選擇，前者主打男友偷食，後者則講貼心性伴以肉體為男伴減壓，兩套劇情都咁正。