定情信物都有埋？歐陽娜娜忘形攻「丞」孖住滾

「歌神」陳奕迅曾自爆囡囡陳康堤情迷范丞丞而大呷乾醋，而丞丞的小鮮肉就連「男神收割機」歐陽娜娜都「流口水」，有指兩人拍攝真人騷節目《潮流合夥人2》時，友好關係超越一般拍檔，更無懼粉絲抗議，不時孖公仔黐到實，娜娜的房間還出現疑似「定情信物」，一隻象徵丞丞的天鵝毛公仔。

有次錄影節目時，在眾目睽睽之下，兩人依然玩到忘形，他們互相追逐亂入隱秘角落，連陳偉霆也睇到O晒嘴，他本着好意追前提醒兩人節目正錄影，豈料他們又嘻嘻哈哈的跑出來，被嚇一跳的陳偉霆也忍不住擺出心心手勢，調侃兩人行為「過火」。而節目組更借緋聞抽水，在片段播出街時，於歐陽娜娜的畫面加插一句「疲倦使我放棄」。

疑約埋打邊爐

兩人節目中晒愛還不止，最近網上流出洩「蜜」照，在多張組圖片中，本綁在丞丞身上的格仔衫，在娜娜離開食肆時，發現她所穿的竟是一式一樣。而在另一張圖片可見，有一女子正食火鍋，其手錶跟娜娜所戴的類似，而在圖片的另一角，卻露出疑是丞丞的恤衫袖，令人揣測他們私下相約去「滾」。

自「丞娜戀」迅速傳開，最令人意外是除丞丞粉絲未有「反娜」的過激行動外，連雙方的工作室亦開綠燈，推出兩人合作的新歌《Ｉ Don't Gotta Know》，一於歌、視齊齊「夫唱婦隨」拍住上唱情歌。