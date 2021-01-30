是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十八戊寅土除日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：嫁娶、移居、交易

忌：祭祀、置業、納畜

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座、水瓶座

白羊

做人不要太悲觀，提起精神，問題總可解決。

金牛

心浮氣躁，易受外界干擾，感情關係現暗湧。

雙子

心情不錯，趁假期陪伴家人，或有意外收穫。

巨蟹

財運亨通，投機博彩可以一試，但切勿貪心。

獅子

今天適合談情說愛，跟另一半約會將有驚喜。

處女

已有伴侶者要信任另一半，勿聽信閒言閒語。

天秤

運勢平平，求財勿過於好勝，順其自然便可。

天蠍

幹勁十足，應變力強，可於事業上大展拳腳。

人馬

辦事效率大增，但理財宜穩陣，不要太急進。

山羊

行動力強，工作得心應手，金錢方面有進帳。

水瓶

善解人意，財運向好，投資策略可轉守為攻。

雙魚

情緒不穩，易惹是非，與人溝通要保持冷靜。

【生肖運程】

相沖生肖：猴（29歲）

旺弱指數：（升）雞 人氣升

（跌）蛇 桃花弱

鼠

謀事難於短期內取得成果，最緊要堅持到底。

牛

宜趁周末陪伴家人，但謹記消費要量入為出。

虎

工作上展現出責任心，不乏發展和上位機會。

兔

不滿足於現狀，勿跟伴侶太計較，免傷和氣。

龍

善待朋友，多分享個人經驗，有助提升財運。

蛇

愛情運下跌，伴侶較任性，多包容可免爭拗。

馬

謀事懂得變通，工作壓力消失，生活添樂趣。

羊

努力工作可帶來好運氣，但管理財政宜謹慎。

猴

是日沖煞，事業運一般，勿為犯錯找卸責藉口。

雞

脾氣好，人氣上升，宜於職場上主動爭取機會。

狗

整體運勢向好，跟家人相處融洽，生活愉快。

豬

理解力強，投資切忌盲目，宜虛心請教專家。