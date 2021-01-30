【港姐三甲內鬥】郭柏妍拍住陳豪上位　冠軍謝嘉怡冇劇拍衰乜？

應屆港姐季軍郭柏妍（Rosita）參選時獲讚樣子甜美、大方得體，一直被視為大熱，奈何最終大熱倒灶，屈居季軍。適逢無綫嚴重缺乏「小花」，近年不論當選或落選的港姐，都很快獲派拍劇或做主持，今屆港姐中，冠軍謝嘉怡廣東話不靈光，暫時未有機會入劇組；之前揚言想拍處境劇《愛．回家之開心速遞》的亞軍陳楨怡亦未有聲氣，據知她有份為青春劇《青春不要臉》試鏡，但能否參演仍是未知之數；反而Rosita被公司賞識，有份拍《白色強人Ⅱ》，更執到「超筍位」，與視帝陳豪有感情線，令人羨慕不已。

首次拍劇的她飾演驚恐症病人，亦是陳豪（阿Mo）的病人，非常考演技！監製羅永賢大讚她乖巧和努力，雖然演技幼嫩，但非常之有潛質，拍出來的效果相當滿意。Rosita受訪時興奮之餘亦戰戰兢兢，她說：「其實我首次做戲就做驚恐症呢個角色，覺得好難拿捏，收到劇本後，我有上網睇資料，了解吓呢個病嘅病人本身有咩特徵、病徵，監製、導演都有協助我，希望會拍得愈嚟愈好。」

問到與阿Mo合作有何感覺？她說：「同阿Mo合作好開心，可以喺佢身上學到嘢，係好寶貴嘅經歷。佢有同我分享拍攝經驗，叫我講對白時注意節奏，要表達得舒服自然，唔好急趕咁講晒啲對白就算。」又自稱是《白》劇的粉絲，能夠參演續集感榮幸，希望表現不會令人失望：「自己仲有進步空間，拍完總係覺得可以做得更好，好似情緒上嘅演繹，希望之後可以再有多啲機會。」