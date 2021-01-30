東方日報C1：蒼井空爛醉被「執屍」遭大人物性侵

日本「童顏巨乳」傳奇AV女優蒼井空，金盆洗手後，由螢幕上的「蕩女」變身幸福賢妻，惟日前她竟自爆曾被「執屍」性侵，又輕鬆大談與老公的房事，直言用性玩具才有高潮，引來大批網民喪插，罵她身為人母卻口沒遮攔，毫無廉恥！

憑35G「胸器」在日本AV界成就經典的蒼井空，成為全亞洲男士的女神，早年更曾參演歌手麥浚龍的電影《復仇者之死》等。雖已從良4年，告別「豐乳飄搖」的日子，但仍廣受亞洲粉絲注意，在內地至今仍關注度高，更被稱為「蒼老師」。近年開始發展個人頻道做網紅的她，日前現身日本知名諧星井上裕介的網上節目受訪，竟自爆潛藏心底多年的驚人秘密！

怕惹麻煩焗隱瞞

原來這個「不能說的秘密」發生於10年前，即是她仍活躍AV界的時候。節目中，井上與她玩「真心話大冒險」，首條問題是：「至今未公開的秘密」，她即自爆有次酒醉後隔天醒來，發現自己身處酒店，驚覺被「執屍」，有人乘醉性侵！至於「執屍者」的身份，更是她不敢公開事件的關鍵，當被追問時，她起初只說是某大企業的老闆，其後才說出名字，雖然被「消音」未有公開播放，但井上驚訝得瞪大雙眼往後退，就知對方的地位顯然舉足輕重！

蒼井空補充指「執屍者」地位特殊，她知道若公開事件定會鬧得翻天覆地，加上不想對方困擾，故一直隱瞞，獨自忍受。她主動揭秘時全程態度輕鬆，似乎已抹走被「執屍」的陰影，兼且繼續爆料自揭「高潮」秘密！

大談性事捱轟

她自爆與老公DJ NON在性事方面一直保持良好溝通：「有些人以為男士非常抗拒用情趣用品，其實我不單重視前戲，有時更會與老公一起用性玩具，增加雙方情趣，這樣才令我有高潮。」她表示從沒特定喜歡某類男性，只要能在床上滿足她已足夠；又說行房時不喜歡有被強迫的感覺，酒後更會變成「主攻」，自嘲是壞女人！

蒼井空的一番言論「花生度」爆燈，迅即引起日本網民兩極反應，一派讚她坦誠，另一派則喪插她身為人母卻口沒遮攔，因她曾揚言想給囝囝正常生活，要求片商將其AV作品下架，今次卻大談性事，未有為囝囝的立場着想，是羞恥的表現。

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