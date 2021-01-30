免費換利是封Round 3　藝術卡通富心思

還有兩個星期就到農曆新年，又是已婚朋友派利是之時，不過派利是除了取個好意頭之外，總想派得夠型夠靚夠派頭，一套得體的利是封當然不可或缺。憑消費額換領的商場利是封已紛紛曝光，有的玩藝術設計、有的注入卡通元素，透過形形色色的心思設計，為大家送出滿滿的祝福。想把一系列精美利是封據為己有？記得留意換領期限啊！

幸福鞠球

手鞠球源於中國唐代的蹴鞠，當中的「手」比作攜手一起，「鞠」則比作「圓」，不但寓意為身邊人帶來幸福快樂，古時的手鞠球更被視為能帶給別人祝福的幸運球，所以時代廣場特意推出以手鞠球為靈感的富貴團圓新春限定利是封，1套8個的利是封包括4個印有不同手鞠球圖案的圓形設計款式，另有4個印上手鞠球設計的傳統長形利是封，希望藉此能把真摯的祝福傳遞開去。

換領期：即日至2月8日

消費額：HK$1,000

搶眼Sharp醒

大人細路都鍾意的迪士尼與彼思《反斗奇兵》，和新鴻基地產旗下8大商場特別聯乘推出Sharp醒潮玩利是封，以電影中5大主角配合色彩鮮艷的Sharp醒顏色為設計槪念，並透過手感十足的壓凸效果、閃爍璀璨的燙金圖案，為大家帶來滿滿祝福。

換領期：即日至2月11日

消費額：HK$300

萌爆小豬

新年又怎少得了爆紅的Lulu豬？置富Malls推出的Lulu豬放閃餐肉罐利是封1套兩款共8個，以Lulu豬最具標誌性的午餐肉罐作設計，配合金屬色面的紙品，營造餐肉罐的感覺，再在設計上注入日式賀年素材，帶來富趣味又不失質感的利是封。Lulu豬實行以超犯規的可愛指數，祝人人豬籠入水、愛侶甜蜜冧冧豬。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$600

環保之選

笑口常開，利是「豆」來！今年剛好是M&M's® 80周年，東薈城名店獨家呈獻限量版M&M's® 80周年紀念利是封套裝。利是封套裝一套十個，以四位M&M's®主角造型設計，利是封和封套分别以環保紙張及可分解塑膠材料製造，既實用又環保。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$2,000

少女至愛

仍然風靡萬千少女的《魔雪奇緣》，將軍澳中心為粉絲們預備了精美的Frozen夢幻利是封，讓大家新一年與摯愛甜甜蜜蜜，幸福美滿。利是封一套4款，採用2層禮封設計，外封以Elsa、Anna和Olaf三位主角為造型設計，背後的縷空魔法樹葉圖案調皮地透出祝福賀語，玩味十足更甚有意思。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$400

名師座鎮

有「未來考古學家」之稱的紐約當代藝術家Daniel Arsham，於今個農曆新年聯同K11 MUSEA推出Daniel Arsham及Archive Editions限量版利是封，延續其未來考古學系列，勾勒出雕塑、石英、水晶、紫水晶等圖案，將令人印象深刻的蝕刻藝術元素以嶄新形式呈現。一套10個利是封，全港只限200套可供換領，有興趣的朋友便要快快換領。

換領期：即日至換完即止

消費額：HK$5,000

立體彩牛

為迎接辛丑牛年，始創中心以「牛」為主題，精心設計出彩牛迎春立體質感利是封，以型格時尚的牛頭作造型，並破格採用4款不同質感的紙料，包括立體絨毛、幻彩雷射、仿牛皮及牛仔布印製，極具心思創意；同時配合獨特的銀膜燙印、UV上光及3D立體壓印浮凸技術，充分凸顯圖案的精巧細緻及截然不同的豐富觸感。

換領期：即日至2月9日

消費額：HK$500