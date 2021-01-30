雞排妹自爆被性騷擾　圈中大佬曾壓胸手臂貼臀

台灣宅男女神「雞排妹」鄭家純一向形象性感，加上佢作風大膽又愛提「性事」，積極轉型做「台灣性女」，不過佢尋日就喺社交網忽然自爆被公開騷擾，對方更係佢主持尾禡嘅公司老闆，令佢失望高呼「沒人來救」！

佢提到該公司老闆幾杯酒落肚後，就開始言語騷擾，自知唔會有人出嚟解圍嘅雞排妹，只好忍住完成工作，之後就將主持酬勞捐出去：「能做的就是把委屈自己賺來的錢，拿去幫助有需要的人」更不禁感嘆：「沒人來救，可能也沒人能救！」

點知佢再次於社交網留言，加碼自爆曾被一位主持界大哥性騷擾，佢表示當日錄影完畢，主持界大哥同來賓握手、拍肩擁抱，未料輪到佢自己時，對方竟然成個身體撞前施以胸壓，事後更加連對唔住都冇聲，令佢一度懷疑對方是否故意，佢最後強調：「他的形象非常好，說出來也沒人信他會做這種事。」

另外又有次主持活動，流程未有安排同歌手有串場聊天，點知佢介紹某歌手上台後，對方要求佢企旁邊，更用左手前臂緊貼佢屁股，由於旁邊都冇人，對方又冇道歉，即令雞排妹認定對方係有心，而該歌手出道多年形象良好，冇人會覺得對方會作出性騷擾行為，不禁感嘆：「連比大部分人有話語權的我，都不知道該怎麼辦，能做的最多是寫在這，也沒有勇敢到可以說出人名。」語句令人心酸。