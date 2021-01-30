同孫藝珍好事近？玄彬搬入九里市3400萬別墅頂樓

玄彬被爆買入位於九里市雅致蔚村的一棟4層高別墅的逾2,600呎單位，有人猜測單位會成為他與孫藝珍的愛巢。

韓國型男玄彬與合拍人氣韓劇《愛的迫降》的女星孫藝珍曾多次傳出緋聞，至本月1日被爆料網公開約會照，兩人終於承認正在熱戀，不少網民都睇好他們會於年內結婚，而今日有韓媒爆料指玄彬最近以約3,400萬港元買入位於京畿道九里市雅致蔚村的一棟4層高別墅的逾2,600呎單位，並於最近入住。

據報道指，九里市雅致蔚村鄰近首爾，也是親近大自然的社區，有不少藝人和藝術界人士居住，JYP事務所的創辦人朴震榮亦曾在節目中公開他在雅致蔚村的大屋，而女星吳妍書亦於11月搬入雅致蔚村的新建別墅單位，玄彬則是買入同一棟別墅的頂樓單位，同吳妍書做鄰居，而玄彬早於去年6月5日簽訂買賣合約，但於本月才完成所有權轉移。

上月起已有不少居民聽說玄彬搬入雅致蔚村，不少人猜測該單位將成為他與孫藝珍的愛巢，不過至今未有居民見過玄彬，有居民受訪時表示：「我在便利店見過吳妍書幾次，但就只是聽說玄彬搬來這裏，無聽過有人見過他。」而玄彬方面就否認新屋是他與孫藝珍的愛巢。