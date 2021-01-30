極上立體剪裁工藝　RED系列復刻現身

1999年首度推出的Levi's® RED系列，設計完全顛覆大眾對丹寧服裝既有的傳統印象，立體剪裁輪廓以至物料（混麻丹寧布）及細節（暗袋）都充滿前衞的實驗味道。當年負責開發此系列的設計師Rikke Korff正是另一人氣系列LVC（Levi's® Vintage Clothing）的創意總監，可惜這兩個備受牛仔迷追捧的高級系列早已先後銷聲匿迹，現時只會不定期復刻推出小量作品。踏入新一年，品牌決定再度推出Levi's® RED系列，並以2004年季度作品為藍本，透過現代感剪裁設計，將丹寧工裝概念重新演繹。

男裝系列牛仔褲的設計沿用經典5袋牛仔褲結構及此系列的獨家黃色皮牌，後褲袋更採用不規則的雙弧縫線，同時更用上不規則縫線代替鉚釘作補強，將復古工裝的設計特色一一重現。女裝方面，主打高腰繭型牛仔褲及闊腳直筒牛仔褲，鬆身剪裁貫徹工裝概念，後腰間位置亦一如以往Levi's® RED系列褲款般，刪減牛仔褲結構必備的Yoke，改為用上西裝褲頭的設計，凸顯此系列的剪裁工藝，將Levi's® RED系列標誌性立體剪裁及復古風格完美還原。