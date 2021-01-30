e-tron Sportback　大你一對「 眼」

具備SUV寬敞空間及糅合Coupe動感斜背的新抵港e-tron Sportback，是繼e-tron之後，Audi在港推出第二款純電動車型 。擁有較e-tron更強動力輸出及更長續航力，不過最令人振奮的，莫過於車上標準配備數碼虛擬側鏡系統，使其成為全港首款搭載此配置的車型。

數碼虛擬側鏡究竟係乜東東？其實就是一種取代傳統側鏡的創新科技，主要由一對安裝在A柱旁支架上的「電眼」(廣角小鏡頭)將車身兩側的實時影像呈現在前端的OLED觸控小屏幕上，為駕駛者提供「零盲點」視角。如今此創新科技已通過香港嚴謹的道路安全法規，首配在e-tron Sportback身上，「早買早享受」這個道理，你懂的。

左右兩側所呈現的影像畫面角度，均可透過駕駛席一邊的OLED小屏幕，觸控選擇調整，簡單方便。畢竟有別於傳統側鏡，試駕開初要一改「望鏡」的視線變「望芒」的視線，確有少許不習慣，但行駛了幾個街口之後，很快便適應。無論轉彎、行駛於高速公路或是泊車，時刻提供寬廣清晰視野。

規格表

車型：五座位電動SUV

鋰離子電池：95kWh

馬達：雙電動馬達

馬力：300kW（約402hp）

扭力：664Nm

驅動：電子quattro四驅

0~100km/h：5.7秒

續航距離：達452km（WLTP）

車身體積：4,901×1,976×1,616mm（長×闊×高）