美食婷：食生蠔知多啲

來到冬日，法國生蠔正當造，我美食婷偶然都Order不同種類的生蠔，和朋友開心Share，坊間已有很多教你揀蠔或開蠔的貼士，原來吃生蠔還有很多不為人熟悉的小知識，讓我美食婷的生蠔專家老友、香港喜來登酒店蠔吧主廚周國豪師傅講解下喇。

法國蠔來講，每個蠔場飼養生蠔的密度都會有不同，通常每平方米約飼養了20至25隻，但若然標明是Speciale，1平方內只會養殖10至15隻，生蠔食的微生物相當較多，肉質飽滿，品質自然好。

若然是生蠔初哥，宜揀選較清淡的口味作嘗試，清新易入口的熊本蠔老少咸宜，最適合初入門選擇。㨂生蠔時，除了要墜手，也可留意外殼有沒有打開，若然外殼曾經打開，即使再合上，也有機會讓生蠔內水分流失，新鮮度亦略遜，購買時要注意。

網上有很多資訊教大家點開蠔，周師傅指由於生蠔的形狀和開蠔方法都有不同，故市面上推出了不同造型的開蠔刀。美國的生蠔體質偏大，當地人習慣從蠔尾插入再開，故刀身較長、2邊都有刀鋒。法國多從側邊開蠔，故刀身較短、只設1邊刀鋒。開Belon宜選用短闊而扁平的開蠔刀，從尾插入去而不怕折斷，以後在家開蠔，就唔怕揀錯刀。