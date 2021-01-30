不幸幫襯黑店！李思雅愛犬慘被剝17隻牙兼失明

藝人李思雅向來是愛狗之人，家中亦養了多隻愛狗，不過，之前其愛犬Quirky就不幸被元朗一間動物醫院的獸醫狠狠剝掉了17隻牙，本來視力正常的牠，於手術後更盲了，完全失去視力，真係聽到都覺得心痛，主人思雅自責之餘，更是心痛到一個極點。

思雅日前亦於社交平台公開了這間動物醫院的惡行，她更稱原來早一個星期，無綫節目《東張西望》都曾報道過這間醫院，今次思雅將事件說出，希望所有愛犬之人都加倍注意，不要輕易妄信，否則後果真的不堪設想。

思雅於社交平台留言本來以為愛犬Quirky只係小事，於是帶了牠去這間店睇牙，點知醫生指牠腎有事，要留院吊鹽水，又要思雅幫醫院買一堆配方糧，之後指Quirky可能要剝牙，剝幾多隻就要逐隻計！思雅表示當時都有問醫生，估計要剝多少隻，但得不到答案，思雅指：「佢完全唔肯答我，只係話一定要洗咗牙先決定到，狗狗洗牙要全身麻醉，麻醉咗隻狗狗佢要我即時決定要幫佢剝17隻牙，又話有啲人就係嫌貴唔捨得剝咁多隻，搞到之後要再麻醉隻狗多一次，即係辛苦多一次，咁我惟有相信醫生，剝咗17隻牙只係剩返4隻，後來先知道呢4隻牙仲要喺上顎，下顎冇晒牙，咁點食嘢！」

不過，Quirky可謂禍不單行，做完這個剥牙手術後，兩隻眼睛盲了，完全看不到東西。

她表示：「我有詢問過好多醫學界朋友，好大機會係佢一次過剝17隻牙，失血過多，體溫太低，導致隻眼嘅神經視網膜受損而盲咗！我真係好唔安樂...我唔知道剝牙可以搞到咁嚴重，以為只係小事，冇再去多幾間寵物醫院查詢，點知睇咗間黑店，可能根本就唔需要剝17隻牙，可憐嘅狗狗盲咗，我都有責任。但想借此提醒大家一定要小心選擇動物醫院，如果唔係後果可以好嚴重！」