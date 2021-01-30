同老婆吵大鑊！白彪嬲爆掟花樽差啲離婚

《萬千星輝頒獎禮》上獲「最佳男配角」的白彪，接受節目主持車淑梅訪問，坦言90年代移民加拿大差點離婚收場：「當時冇乜戲拍，心情麻麻，兩公婆嗌交嘅時候，又會口不擇言，有次我好衰，嗌到㷫起掟咗個花樽落牆，仲掟穿咗個窿，為呢件事老婆要同我離婚，字都差不多簽埋，好彩後來大家冷靜，老婆回心轉意……嗰個窿3個月都冇人理，我第一件事親手去補番個窿，連隨就補番埋段情！我梗係要做番啲嘢，即刻買香水同手袋啦！老實講，兩公婆一定有拗撬，只要體諒，各自退一步，最緊要唔好提離婚兩個字，一定好似《香港愛情故事》，咁樣大團圓結局！」

他首次透露疫情下一對龍鳳胎孫兒生世，因孖孫在港不足月出世，眼見就像兩堆麵粉仔感害怕。因疫情關係，未能到醫院探望，只能靠護士上傳照片，實在擔心到不得了，幸好乖孫們現已學行，才放下心頭大石。

3次演郭靖深入民心

演大俠郭靖深入民心的他表示：「1995年喺無綫拍《神雕俠侶》拍住古天樂（古仔）、李若彤，我第3次做郭靖駕輕就熟，當年古仔青靚白淨，成個白面書生咁，好好記性，好專業，演得好自然，武打同動作都OK，行出來成個楊過咁。當年睇佢眉目氣質，睇出佢非池中物，佢曬黑咗仲好，個人Sharp咗，男人味出晒嚟，改咗膚色，唔知點解啲運即刻到！」

睇好林淑敏羅天宇

他點評後輩林淑敏及羅天宇：「我最欣賞『大小姐』林淑敏，佢做戲好流暢，每一個動作、每一個表情，我都好欣賞！而羅天宇性格戇戇直直又內向，外形都似郭靖，如為郭靖選角，佢嘅演繹方法都有八、九成似。」