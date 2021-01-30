瑪姬自掏腰包請纓做義工　深入基層四出派物資

藝人瑪姬去年自發捐2千個口罩後，近日再次自掏腰包買物資送給有需要人士，一日內走訪多區，深入基層，她說：「好開心能夠參與做義工，帶住我探訪梨木樹隧道內嘅露宿婆婆、洪水橋寮屋家庭、西灣河隧道口嘅露宿伯伯、柴灣劏房戶。（見你拎住大卷廁紙派？）廁紙係其中一樣咋，仲有米、油、烏冬、米粉、餅乾、口罩、搓手液、冷帽、超市現金券都有。」

她發覺做義工服務比相像中困難，因為禁聚令關係，不能擺街站派。她說：「我喺網上見到呢個協會有定期探訪基層家庭，物資100%轉交到受惠者手上，所有義工都係土炮式自己揸車落手落腳行善，係真正嘅出心出力出錢，我覺得非常有意義，所以主動聯絡佢哋。」

完成6小時義工探訪後，她表示最深刻是探訪寮屋家庭：「第一次去寮屋區，我哋到埗時已經入黑，推住載物資嘅手推車走出走入，少少吃力。不過當你見到一家大細開門收到物資時嘅笑容，就乜嘢都抵番。」對一位露宿伯伯的遭遇亦相當感慨，初時不明白伯伯為何選擇一個當風位露宿，但後來才知：「義工同我講，原來之前伯伯瞓喺隧道入面，不幸畀人打斷右手，仲偷埋副假牙同食物，真係好可憐！」她立即到附近超市多購些物資送伯伯：「希望今次唔好再畀人偷走啦！」