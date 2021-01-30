【高手在民間】塞拳頭落口算小事！食炭飲滾油先最勁

做藝人其實都唔係得個樣，好多都身懷絕技，簡直令觀眾眼界大開，人人都O晒嘴，早前馬來西亞唱作歌手朱主愛表演360度轉手而技驚四座，今日就盤點下擁有神乎奇技嘅藝人，不過咁多個之中，觀眾一定最深刻係佢——吳剛！

吳剛

90年代睇電視，連慈善籌款騷都特別吸引，收視爆燈，皆因有吳剛師傅嘅亡命表演，而且年年唔同，食炭飲滾油、心口碎大石、和電單車鬥力、纓槍插肌肉，驚險程度係隨時冇命，觀眾個個都睇到目瞪口呆，善款都節節上升，而當每個環節平安演出後，佢都即刻會耍番幾招作為句號，表情認真得嚟又有啲好笑。依家吳剛師傅已經轉職生意人，想再睇佢表演特異功能都應該冇乜可能喇！

許秋怡

許秋怡外表嬌滴滴，原來佢識縮骨功，佢曾經為籌款將自己塞落一個只有20吋嘅舊式電視機入面，仲要被吊起，證明冇花冇假，絕對唔係掩眼法！

羅嘉良

近年轉戰內地嘅羅嘉良（撈家），為咗搵銀玩埋網上直播，佢最近就挑戰口吞拳頭！撈家於片中表示願賭服輸，接受吞拳頭挑戰，並拍片放上網，佢先是伸出拳頭，之後將整個拳頭塞入口，呢個動作絕對唔係人人都做得到，相當犀利！另外可以將拳頭放落口仲有金馬影后馬思純同大陸藝人迪麗熱巴，兩位都係靚女，睇唔出嘴細細竟然可以放得落拳頭！

蔡少芬

蔡少芬（Ada）除咗一口流利港普令人笑爆嘴外，原來佢仲有一個特殊技能，就係能夠將鼻子吸到凹陷，照片一出即惹來整容疑雲，不過當然唔係啦，Ada只要用來吸一口氣就會有呢個效果。

孫儷

大陸電視劇女王孫儷除咗演技一流，原來佢仲有一個特異功能，就係可以用右手反手繞過下巴再摸向右耳，骨格精奇，柔軟度極高，一般人如果掂到下巴已經好勁，但佢可以繞過下巴摸番右耳，認真犀利！而佢都有講過平時有練開功，倒豎葱、空中劈腿都難佢唔倒，所以大家千祈唔好亂咁模仿！另外，大陸藝人唐嫣同樣骨格異於常人，可以反手由背後摸到雙耳，佢經常將照片放上微博同粉絲分享，震驚13億人！