才女變性女！J.Arie幾個月零收入畀父母「潤」

歌手J.Arie（雷深如）接受電台專訪，剖白由港大法律系「才女」變為以「性上癮」作為題材，創作第二擊歌曲《陰陽道具》的「性女」之轉變，她說：「我好鍾意封我做性女，想做好耐！2016年我有首歌《天秤先生》曾想用性做題材，但有公司就有制肘，認為女歌手要斯文，其實性好正常嘅事，好開心今次冇乜負評，有人認為我要隱晦啲，但我就係想咁坦蕩蕩。」

她坦言約滿離巢前數年有不少迷惘及矛盾：「從來冇穩定收入，攞到新人獎頭1、2年好啲。最迷惘係2014年後開始幾年冇碟出，之後派單曲。」去年決心轉做獨立歌手，問到收入，她說：「以前或者1個月有幾千蚊收入，但去年全行都停，試過幾個月零收入，戶口得80蚊。依家做歌，成本每首起碼10萬，我係1蚊1蚊儲番嚟，會幫別人作曲、補英文，會盡量減少支出，係辛苦，但呢兩年啲歌全部係我想做嘅。」她又說生於小康之家，但從不向父母要求援手：「入行咁耐，從未要過父母1分1毫！我知道佢哋會擔心我，會『潤』我：『你睇吓細佬做咗律師幾happy？要唔要塞幾千蚊你使？』我就係咁硬頸！就係唔要！」