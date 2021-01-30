孫慧雪嗲爆現身《愛．回家》！御用阿媽自揭即將登場

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都會搵唔同嘅藝員客串，尋日就有做咗人母都仲係宅男女神嘅孫慧雪呀！佢飾演麻煩富家女Rachel，喺劇入面盡展姣功，嗲到爆，但網民都冇反感，仲大讚佢好搞笑！另外，有位被稱為「御用阿媽」嘅藝人亦上載同《愛．回家》演員嘅大合照，仲話好開心同一班年輕同事開工添，間接自爆即將登場！想知到底係邊位？即刻去片！

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）自細同妹妹相依為命，雖然父母婚姻失敗，但Hana仍然憧憬遇上「真命天子」，可惜情路上跌跌撞撞：「我每次拍拖對象都唔係好人，會令自己變傻，直頭癲咗，我都好憎我自己，點解我會鍾意一個咁嘅人，我係一個暫時愛情比較失敗嘅人。」當中，一次愛情經歷更令Hana無辜變成「第三者」，到底件事係點？睇片就知！

講起黃一飛呢個名，大家都會即刻諗起喺《少林足球》入面飾演大師兄嘅黃一飛，不過原來有個樣靚身材正嘅內地網紅都同佢撞名喎！難得呢位王一霏唔只得美貌，仲好識諗添，就算讀中學嗰陣，有老師建議佢上模特兒課程，佢都拒絕咗喎！想知點解就要睇今集《繽FUN主播室》喇！