果粉聚焦︰iOS 14.4解封 優化HomePod體驗

Apple自去年9月推出iOS 14後，差不多每個月都有更新發布，日前迎來第4次，也即iOS 14.4，容量不算大只有395MB，並帶來多個改進項目，例如「相機」App可識別較小的二維碼；新增在「設定」中可將藍牙裝置類型分類的選項等等。

此版本又同時修正了不少問題，包括iPhone 12 Pro拍攝的HDR相片不再出現影像假影；解決「健身」小工具可能不會顯示最新「健身記錄」資料的問題；減低打字出現延遲的機會；解決「訊息」中鍵盤可能未能以正確的語言顯示的問題。

特別一提，iOS 14.4還有助優化HomePod mini的「距離感應控制」功能，更新後將iPhone放於HomePod mini附近，即可接力播放音樂，過程更帶有視覺、聽覺和觸覺效果。另外，如iPhone及HomePod mini均未有播放音樂，「個人化聆聽建議」將會自動在iPhone上出現，為你提供心水音樂。