【#表情包鎖屏】蔡少芬素顏上陣打低一眾後生女

內地藝人人才輩出，要在圈中佔一席位，當然演技要有番咁上下。近期掀起一股「#表情包鎖屏」，藝人落力在社交平台展示功力，做短時間內做出多個不同類型的表情包表情，真係演技差啲做到，隨時被Foul出局呀！

蔡少芬

貴為最年輕拿取無綫視后嘅蔡少芬，喺內地娛樂圈打滾多年，演技當然絕對無問題。佢仲素顏上陣展示實力，無論奸笑、傻笑、扮慘情都難唔到佢，仲被網民指她目的其實係暗晒素顏美。

吳千語

吳千語演技達致水平，不過搞笑能力似乎略勝一籌，見佢表現有啲誇張又緊張，戚嘴、冷酷表情入型入格，一個反眼伸脷才是大明星雜誌示出不可一世的世俗臉，網民大讚扮都咁靚。

朱晨麗

港姐冠軍出身嘅朱晨麗，廣東話日見好轉，演技亦見起息。見佢張開口牙齒潔白，脷苔現淡紅色，身體狀況相當健康。扁嘴則呈現豐唇十分誘人，反眼亦見晶瑩通透大眼珠，明艷照人。

哈妮克孜

「新疆4美」之一的哈妮克孜天生麗質，做表情包絕對係靚上加靚，見佢輕描淡寫做出多個表情，表面上玩表情包，實質賣萌勝於一切。腰果眼下眼泛淚光，一副楚楚可憐嘅樣子，如何不擄獲宅眾宅男的心？