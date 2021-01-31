【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月十九己卯土滿日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、安床、結網

忌：修渠、開井、放水

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：5、8、9、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊

愛情運不錯，單身者宜趁機多出席社交場合。

金牛

有財來財去之象，謀事要小心，草率易招損。

雙子

人緣強，不妨出席應酬活動，有助拓展人脈。

巨蟹

財運不過不失，勤勉自律是避免失財的良策。

獅子

單身者有不錯的際遇，但投入感情前要深思。

處女

板着臉待人沒好處，宜提醒自己謹言慎行。

天秤

財運亨通，可收到有用訊息，投資可獲利。

天蠍

趁假日與親友到郊外遊玩，可紓緩緊張情緒。

人馬

今天不妨穿得有個性一點，有助提升人緣運。

山羊

體會到戀人的關懷，好好享受二人世界吧！

水瓶

做點運動，可帶來好心情，解開心裏的疑團。

雙魚

愛情上易有驚喜，趁假日跟喜歡的人約會吧！

【生肖運程】

相沖生肖：雞（28歲）

旺弱指數：（升）猴 人緣旺

（跌）雞 運氣跌

鼠

財運上升，愈忙愈好，但謀事不宜閉門造車。

牛

健康運一般，容易感到疲勞，行事宜慢慢來。

虎

生活上不難自給自足，最好不要找別人借錢。

兔

事業運向好，可主動出擊，但要摸清對手底蘊。

龍

工作運下跌，或會遭受不公平對待，宜忍讓。

蛇

防人之心不可無，能看清時勢，可避免破財。

馬

工作運中規中矩，情緒受影響，易行差踏錯。

羊

謀事有方向感，努力不會白費，惟理財要審慎。

猴

人緣佳，求財得到雙親提點，問題可迎刃而解。

雞

是日沖煞，運氣差，行事易出錯，宜步步為營。

狗

運勢不過不失，說話勿過火，要顧及伴侶感受。

豬

謀事獲階段性進步，麻煩少了，但要保重身體。