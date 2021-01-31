東方日報C2：Cammi被追債80萬「前度」S先生爆床照

曾與視帝王浩信傳緋聞的𡃁模謝芷蕙（Cammi）遭自稱前度台灣男友「S先生」追討80萬，並力數她多宗罪！不過她則爆出另一版本，反指對方因求愛不遂誣衊她，故已報警備案。其後S先生提供床照，以證與她有親密關係。

現年25歲的Cammi近年變為上等人，經常在網上晒富貴生活，而其樣貌與身材的進化度亦驚人，不時成為網民熱話，更自豪有大批裙下之臣。不過，日前有讀者報料指她欠下台灣前度男友S先生80萬元，記者聯絡上S先生，他直言Cammi欠他錢：「我跟她是2019年2月開始拍拖，3月我用了50萬替她於5星級酒店舉辦生日會，她還說到自己是單身一樣，之後去整容、隆胸的錢都是我給她的。」

扮單身約男仔

S先生指今次受訪全因Cammi太過份，不想再有男人受騙，只想討回公道，還出示過數給女方的截圖與兩條短片，一條是Cammi與女友人瑟縮一角被S先生狂鬧扮單身，另一條則聲稱是她在韓國隆胸後步出醫院時拍攝。S先生聲稱：「我在夜總會認識她，拍拖後被我發現她仍跟不少男生聯絡，當中更約了一個廣州男人去澳洲玩，一怒之下罵她，翌日她走了。」他又指Cammi於去年5月、8月在其母陪同下去韓國整容。

「佢擺明係有目的」

對於「前度」種種指控，Cammi昨日受訪時堅稱從來沒向任何人借錢，借錢定有借據，她更爆出另一個版本，指對方是經朋友介紹認識，一直對他沒好感，但畀面朋友才勉強出席聚會。她又指對方由2019年3月開始追求她，送過一些禮物，後來發現對方行為過火：「佢想同我關係再進一步，我都唔理佢，佢就開始瘋狂炸我電話、口出惡言、又跟蹤我，各種情感勒索我，我同位女朋友已經試過兩次『被接機』，有一次仲當眾淋尿喺我朋友身上，朋友有報警處理，佢多次威脅我出嚟見佢，因為佢想同我一齊，呢啲行為我覺得好變態，自導自演、三番四次恐嚇我，唔係就公開誣衊我，我有去備案，會保留法律追究權利。」

Cammi如今已有新男友陳先生，對方亦知道來龍去脈，力撐她不用理會，她說：「呢個人（S先生）簡直有問題，得唔到真心就要毀咗你，好得人驚！（有條片你同你朋友畀佢鬧得好緊要？）當時佢要我朋友簽和解，我係陪朋友。（佢話有你飛去韓國整容資料？）當時我同媽咪去旅行，順便打針填脂肪，佢主動幫我買機票，後嚟先發現原因係攞我身份證護照號碼方便查我。」說到S先生指她於夜總會任職，她直指無中生有：「出入夜總會就等於做小姐？原來認識佢當日佢就有偷影我，諗番起都毛骨悚然。」

S先生獲悉Cammi劃清界線後，隨即再傳兩張親密照片力證兩人關係，當中一張疑似2人大被同眠，另一張則是於梳化攬啜。對於這些親熱相片，Cammi回應：「係以前同女朋友上佢屋企，印象中試過飲得好醉……我完全冇印象同佢影呢啲相，咁佢擺明係有目的。」

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