【心理測驗】一文知壓力測試

人每一天除了衣食住行外，還有一件事是生活中的必須，就是上廁所。有人說廁所是靈感的來源，也有人說是釋放壓力的地方，而無論是哪一種，它都是生活的一部分。你有沒有想過，原來選擇廁格都可以看出一個人對壓力的承受能力呢？到底你是外表堅強還是真堅強？如果你想找尋一個答案，不如來玩一次吧！

【問題】

當你走進洗手間，見到一排5格相連的空廁格，你會選擇哪一間？

A.最近門口的第一格

B.第二格

C.第三格（中間）

D.第四格

E.最靠牆的第五格

【結果分析】

A.壓力承受指數：8分 (10分為最高)

你是一個善於察言觀色的人，活躍於人群中，能快速了解別人的需要，善於梳理複雜的人際關係，重視個人成長，是一個極有智慧的人。正因如此，往往不太聽別人的勸導，容易因為自以為是而粗心犯錯，為別人和自己帶來困擾，只要能小心處理自己的情緒，就不成太大問題了。

B.壓力承受指數：5分

喜歡簡單的你，出盡全力照顧和體貼愛人是你的日常，你的存在令身邊人充滿自信和安全感，然而，多愁善感卻是你壓力上升的成因。雖然你常以別人的喜悅作為自身的幸福，希望得到別人的認可，但如果感到疲倦的話，不妨放一放手，自由的做一下自己。

C.壓力承受指數：9分

在朋友中，你是一個會自己尋找快樂的人，懂得與大部分人和平相處，包容力強，人緣極好。雖然自身的壓力較少，但過度的寬容竟成為別人攻擊你的武器，甚至是最致命的一刀。建議分清真心或假意的朋友，不要因隨和而受到別人的連累。

D.壓力承受指數：7分

作為一個十分敏銳的人，你的工作能力強，自身充滿創意，還會主動關懷身邊的人和事，擁有淳樸實在的氣質。你會把生命中重要的事如感情、工作、家人、友情放在平等而重要的地位上，帶着它們不斷向前走。你的膽識雖然高人一等，但身上的負擔其實很重，容易失去自己，你要懂得生活，才能紓緩壓力。

E.壓力承受指數：6分

天性略為孤僻的你，容易自己給自己壓力，因此而練就出以不變應萬變的處事心態、度過不少自以為的難關。觀察力特強是你的優勢，但切忌因此而搖擺不定。只要你努力追求自己所愛、平穩的生活，就不容易失去生活的重心。