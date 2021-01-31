何沛珈訪問紅磡爆疫粥店食客　嚇到心慌愈行愈開

紅磡日前多幢樓宇污水被驗出新冠病毒，一間粥店更爆發感染群組，多名員工及其家人染疫，早前加入《東張西望》做主持嘅落選港姐何沛珈（原名：何孟珊）被委派重任到該區街坊，佢去到殯儀業棺材舖、花店訪問，都未見佢有太大擔心，直至喺街上追訪一位伯伯時，竟然嚇到彈開！

當佢得知對方喺8至10日前曾到訪爆疫粥店時，明顯開始有啲驚慌失措，對方就話搵緊邊度可以做檢測，而何沛珈就愈行愈遠，又擰轉臉望向鏡頭外嘅攝製隊，用眼神溝通「求救」，最後都叫順利完成訪問！而事後佢喺社交網解釋：「其實我好多嘢都唔怕，但嗰刻冇番個N95保護我真係唔敢行咁近！新丁只希望練到周身刀，第日機會來到就可以大派用場！」出完外景佢都立即做番個快速測試，最後冇事都安心晒！

其實《東張》連日都有派主持到較嚴重地區採訪，其中游莨維（1蚊Joe）就去到解封後嘅油麻地廟街、黃愷怡去到曾納入強制檢測大廈名單嘅深水埗長樂大廈、黃耀英到曾被封鎖嘅北角東發大廈，眾人都非常淡定，唔通師姐師兄食過夜粥係唔同啲？

而何沛珈亦透露改名原因，原來係唔想再「慢」：「希望走得更遠更快更耐，不再『孟」』了，多多指教！」