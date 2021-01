【居英生活】英國職場 5個估不到

剛剛開放BNO簽證給港人移居的英國,因新冠肺炎疫情持續,失業率亦激增至 4.9%,創下2016 年以來新高。英國搵工自然不易,港人要適應英國職場,亦是一大挑戰,以下5個「估你唔到」,希望可幫你重新認識到英國職場「獨特」一面:

(1)英國最好賺職業

最好賺意思,不一定賺錢最多,但絕對是在付出與回報中有很高「性價比」。英國最好賺職業,你怎估到,竟然是火車司機!香港火車司機月薪平均只有約HK$13,000,但在英國開火車月薪竟有相若HK$45,000以上,員工與家屬更有免費搭火車的福利,這些全賴火車司機背後有個強大的工會。其次筍工,要數英國軟件工程師,薪金竟比香港高40%;此外還有倒垃圾,香港低薪到無人做,但英國倒垃圾工人月薪竟然可達相若HK$30,000以上,好賺過當白領。

(2)英國最不好賺職業

有最好賺,自然亦有最不好賺,英國最不好賺職業,竟然是醫生!讀醫向來要求高,工作量和壓力也特別重,故此香港醫生至少都有HK$50,000起薪,但英國醫生月薪平均竟只相若HK$30,000,怪不得英國醫療系統長期人手緊絀。其次不好賺職業,在香港也是專業,那就是教書,英國中學老師平均月薪竟只約HK$20,000至HK$40,000,跟香港平均月薪HK$50,000萬相距甚遠,真令老師們沮喪。

(3)英國加班有早冇晚

常說外國人不愛加班,還會堅持準時下班,這在英國,只說對了一半。英國人也會加班,但他們寧願加「早」班,提早返公司開工,也不願晚收工。英國人很重視生活平衡,絕不讓工作蠶食生活,但也不會在工作中浪費時間,習慣開工即可進入作戰狀態,注重效率,也重視準時。

(4)英國職場對話婉轉

英國人說話禮貌又優雅,用詞婉轉,常話中有話,所以習慣說話直接的香港人,在英國打工就真要聽懂同事「客套」說話背後的真正意思,舉個例子如上司跟你說:「It's probably my fault.(這個可能是我錯)」還重複地講,你千萬別以為真是他的錯,他想說的其實是「這是你的錯!」;又例如同事想拒絕你要求,他不會直接Say No,只會兜彎說:「I will see what I can do.(我再看看怎辦)」你便要醒目別強人所難了。

(5)英國古怪專業多

英國職場,除了熱門的金融、資訊科技或服務業外,原來還有很多你想像不到的冷門「專業」。在英國伯明翰大學就有一門「應用高爾夫管理研究」專科可讀,專教授應用運動科學、設備技術、教練理論及商業管理等知識,憑此專業更可申請成為PGA(美國職業高爾夫球協會)會員。此外英國罕見專業還包括有滑浪科學與技術、葡萄栽培與釀酒、風笛學位研究等,真正琳琅滿目,行行都出狀元。

同場加映:英國打工仔的悲哀

大家都知,英國消費比香港高,自然也以為英國人薪金一定比香港人高,但殘酷事實是,英國人月均收入竟比香港人低。觀乎英國國家統計局數字,英國很多職業薪金其實跟香港相若,但別忘記英國入息稅率是20%起跳,另外還有搵工必要申請的國家保險,平均要交12%,跟入息稅加起來就是32%,稅金幾乎佔了薪金的1/3,你說英國打工仔多麼悲哀。