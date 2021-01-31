【居英生活】英國職場 5個估不到

剛剛開放BNO簽證給港人移居的英國，因新冠肺炎疫情持續，失業率亦激增至 4.9%，創下2016 年以來新高。英國搵工自然不易，港人要適應英國職場，亦是一大挑戰，以下5個「估你唔到」，希望可幫你重新認識到英國職場「獨特」一面：

（1）英國最好賺職業

最好賺意思，不一定賺錢最多，但絕對是在付出與回報中有很高「性價比」。英國最好賺職業，你怎估到，竟然是火車司機！香港火車司機月薪平均只有約HK$13,000，但在英國開火車月薪竟有相若HK$45,000以上，員工與家屬更有免費搭火車的福利，這些全賴火車司機背後有個強大的工會。其次筍工，要數英國軟件工程師，薪金竟比香港高40%；此外還有倒垃圾，香港低薪到無人做，但英國倒垃圾工人月薪竟然可達相若HK$30,000以上，好賺過當白領。

（2）英國最不好賺職業

有最好賺，自然亦有最不好賺，英國最不好賺職業，竟然是醫生！讀醫向來要求高，工作量和壓力也特別重，故此香港醫生至少都有HK$50,000起薪，但英國醫生月薪平均竟只相若HK$30,000，怪不得英國醫療系統長期人手緊絀。其次不好賺職業，在香港也是專業，那就是教書，英國中學老師平均月薪竟只約HK$20,000至HK$40,000，跟香港平均月薪HK$50,000萬相距甚遠，真令老師們沮喪。

（3）英國加班有早冇晚

常說外國人不愛加班，還會堅持準時下班，這在英國，只說對了一半。英國人也會加班，但他們寧願加「早」班，提早返公司開工，也不願晚收工。英國人很重視生活平衡，絕不讓工作蠶食生活，但也不會在工作中浪費時間，習慣開工即可進入作戰狀態，注重效率，也重視準時。

（4）英國職場對話婉轉

英國人說話禮貌又優雅，用詞婉轉，常話中有話，所以習慣說話直接的香港人，在英國打工就真要聽懂同事「客套」說話背後的真正意思，舉個例子如上司跟你說：「It's probably my fault.（這個可能是我錯）」還重複地講，你千萬別以為真是他的錯，他想說的其實是「這是你的錯！」；又例如同事想拒絕你要求，他不會直接Say No，只會兜彎說：「I will see what I can do.（我再看看怎辦）」你便要醒目別強人所難了。

（5）英國古怪專業多

英國職場，除了熱門的金融、資訊科技或服務業外，原來還有很多你想像不到的冷門「專業」。在英國伯明翰大學就有一門「應用高爾夫管理研究」專科可讀，專教授應用運動科學、設備技術、教練理論及商業管理等知識，憑此專業更可申請成為PGA（美國職業高爾夫球協會）會員。此外英國罕見專業還包括有滑浪科學與技術、葡萄栽培與釀酒、風笛學位研究等，真正琳琅滿目，行行都出狀元。

同場加映：英國打工仔的悲哀

大家都知，英國消費比香港高，自然也以為英國人薪金一定比香港人高，但殘酷事實是，英國人月均收入竟比香港人低。觀乎英國國家統計局數字，英國很多職業薪金其實跟香港相若，但別忘記英國入息稅率是20%起跳，另外還有搵工必要申請的國家保險，平均要交12%，跟入息稅加起來就是32%，稅金幾乎佔了薪金的1/3，你說英國打工仔多麼悲哀。