申惠善與金正賢結盟　《哲仁王后》收視升至14.5%創新高

韓星金正賢與申惠善主演的tvN劇集的《哲仁王后》正在熱播，故事講述生活在現代的型男廚師崔振赫，意外跌入泳池中，靈魂穿越到申惠善扮演的朝鮮時代王后身上，在與金正賢飾演的國王哲宗相處過程中產生感情，爆出連串笑料，劇集播出以來收視一直高企，而昨晚播出的第15集平均收視錄得14.5%，最高更升至17.1%，創開播以來新高。

昨晚一集講到生命受到威脅的申惠善打算向想暗殺她的人報仇，並提出與金正賢結盟，而申惠善想起金正賢曾以刺客身分企圖刺殺她，便問金正賢當時為何想殺她，金正賢便解釋指當時以為申惠善聽到暗殺全裴修的秘密，便想殺人滅口，申惠善就說：「是你欠我的，在你還清之前我不會原諒你。」

申惠善又說自己已經經歷過死亡，比起死亡，她更討厭被人踐踏：「假如你可以幫我咬碎踐踏我的腳，我就算死，也會笑着死。」令金正賢想起兒時被困在井底裏時遇到的少女，一直以來薛仁雅是其救命恩人的他，懷疑申惠善才是當時救他離開井的人，當他跟申惠善談及此事時，申惠善便說：「沒錯，是我。」預告兩人的關係將會起變化。