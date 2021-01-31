限量200枚！村上隆太陽花「全黑化」　

瑞士高級腕錶品牌HUBLOT，一直致力保留傳統製錶工藝，並藉着創新物料打造嶄新腕錶設計。近年品牌更多次邀請不同時裝品牌及藝術家聯名，由來自世界各地的設計大師將其創意融入品牌腕錶作品中。是次HUBLOT就與日本人氣藝術家村上隆（Takashi Murakami）攜手合作，由這位以Superflat藝術風格聞名的當代藝術大師，將其標誌性太陽花圖案以全黑效果呈現到腕錶當中。

直徑45毫米的錶殼採用緞面拋光黑色陶瓷打造，內裏搭載MHUB1214 UNICO自動上鏈機芯，可以提供72小時動力儲存，由製錶師於瑞士Nyon製作完成，錶盤上太陽花的花瓣及花蕊部分分別鑲嵌了456顆及107顆黑色鑽石，通過品牌工程師自主研發的滾珠軸承系統，12片花瓣更可自由旋轉綻放閃爍光芒，而花蕊部分更是嵌於藍寶石鏡面上，讓整朵燦爛笑臉的太陽花呈現更立體的視覺效果，限量發售200枚，依家唔買，過幾年喺拍賣會可能一個Double都買唔番！