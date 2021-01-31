Takeaway賀年美餚　合家歡團圓

還有十多日便踏入辛丑牛年，相信大家都開始辦年貨及準備團年開年等賀年美饌，其實坊間有不少高質賀年美食提供外賣，不用各大煮人忙到團團轉都可以一家人團團年年，齊齊品嘗滋味的珍饈意頭美饌迎新歲兼歡度新禧。

矜貴盆菜配靚湯

要數最多人Buy的團年賀年美食，非盆菜莫屬，西九龍一間五星級酒店的廚師團隊精選多達18款矜貴食材、於即日起推出可供1人、2人、6人及8人分量的盆菜（需2日前預訂）。用料非常多，有5頭原隻鮑魚、花膠、海參、特級瑤柱、黃金蠔豉和特大海蝦等。酒店更為冬日盆菜配備螺頭竹笙燉菜膽及腿蓉蟹肉燕窩羹兩款頂級湯品（需另費），而每款更附上一份瑤柱蛋白炒飯、飄香荷葉飯或生炒臘味糯米飯，為盛宴錦上添花。

精選套餐意頭菜

酒店級美食除了盆菜外，還有套餐好選擇，由尖沙咀一間五星級酒店供應的農曆新年外賣套餐，有4人及8人分量之選，菜式選擇多，好似發財多福（髮菜海皇豆腐羹）、好事齊來（蜜餞金蠔）、龍精虎猛（乾燒虎蝦）、金雞報喜（脆皮茶香雞）等，款款好意頭。額外加錢有升級優惠，可搭配意大利氣酒或法國紅白酒，可以開懷大嚼兼暢飲。