不滿被質疑隱瞞片段　蔡一鳳10萬請大律師上訴　

名媛蔡一鳳（Michelle）的前家傭Narcelles Liverty Villanueva，涉嫌在離職前偷走僱主價值10萬元的寶石戒指，日前東區法院被裁定罪名不成立，家傭當庭釋放。Michelle在社交網貼文指收到菲傭中介公司發短訊，要求支付一個月代通知金、機票、8日未結人工和100元交通費。

她留言：「我同agent講，機票我當晚炒佢嘅時候已經畀咗啦，炒佢嗰晚我問咗佢要一個月通知期或者即走，佢自己要求即走，唔要代通知金，我全部啲工人姐姐都有聽到。8日未結人工同$100交通費我會畀，呢個工人被拉嗰日，我已經問過agent畀8日人工同交通費由agent保管，但agent唔收，等案件解決先收。既然呢個工人氣燄咁囂張，我決定私人聘請大律師睇一睇法官嘅判詞，只要搵到法官判詞中嘅問題，就可以請大律師備案要求律政司繼續上訴！你千萬唔好返菲律賓吖！」老公盛品儒留言力撐指要反擊

對於當日判決，她再出Post說：「我想追究到底。附上警方要求補充證據的對話，我並非事發後15日才提供。其實不超過10日，而且因為屋企CCTV唔想畀密碼同事整，我係唔托手踭嘅自己親自下載。自認作為一個事務繁忙、家庭有小朋友而且工人又突然少咗一個嘅媽咪同職業女性，是否法院話要乜都立即要準備？要擺第一位？義務嘅？如果未知邊位提交去法院遲了也算我頭上？講真，做為一個受害人，我表示非常之憤怒。」

她接受訪問時又以「捉到賊嘅人被顛倒是非成栽贓嫁禍之人」形容事件，認為「是人都啃唔落」。又說被判證據不足所以無罪釋放，她不會反駁，不過被質疑故意隱瞞片段，對她人格聲譽造成嚴重破壞，她不介意花逾10萬搵大律師再證供上訴，同時會支付菲傭的8日人工約1,600元及100元交通費。