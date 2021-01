IB攻略：疫境當自強 - Goal Setting 篇

Covid 19 期間,學生沒有了老師面對面的指導,亦沒有朋友在身邊一同上課,很容易失去目標和方向,但是疫境期間,IB考試照考、IA和EE照交,所以,自律非常重要,筆者希望透過此篇令失去方向的IB學生懂得如何善用每一天,成功達到自己所要結果,今天要分享的就是Goal Setting的技巧。

如何有效訂立有效目標?

首先IB學生要知道,一個有效的目標需要SMART,即是Specific(具體)、Measurable(可量度)、Achievable(可達到)、Realistic(現實)、Timely(時限)。

Specific:例如學生有志入讀香港醫科,就是一個具體的目標

Measurable:IB預計分考試需要達到43+,IB Final要有42+

Achieveable:過往有否IB舊生考取同一成績?絕對有

Realistic:有否充足溫習過往考題練習,自己是否能夠抽時間溫習

Timely:1年內達到目標,因為下年要考IB

懂得訂立目標只是第一步,下一步就是制訂行動計劃,即是你的Action Plan。

如何制訂Action Plan?

當你清楚知道的一年計劃,你要開始計劃自己的每日目標和行動計劃。你的目標成功與否在於你每天無數的小事成功積累而成。Action plan是由每天做起。

例如IB學生希望將IB CHEMISTRY的成績提高到7分,因為醫科要求至少要7分的成績。同學需要至少完成10年的過往考試題才能達到此目標。然後你就只需要制訂每天可以付出的時間,例如放學後用至少2小時溫習,持之以恒,最後你一定可以達到你想要去到的地方。遇到困難的時候,不妨找成功的IB同學或者IB補習專家指點迷津,可以走少些冤枉路。

最後記得,成功不是一朝一夕,而是每天的汗水積累而成。就好像美國著名詩人Emily Dickinson所說的 If you take care of the small things the big things take care of themselves.

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣