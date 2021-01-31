蔡健雅疫下開騷被退票　林俊傑驚喜慶生

台灣歌后金（Tanya）在台北小巨蛋舉行「給世界最悠長的吻」演唱會，來自新加坡的林俊傑（JJ）擔任嘉賓，台下還有陳喬恩偕男友去捧場。這場個唱本受疫情影響已而延期一年，但近日疫情再升溫，1萬張門票，後來退票1,500張，主辦單位在空位擺紅色心型氣球，令台上的她大受感動：「謝謝有來的你們，也謝謝沒有來的人，音樂讓我們的心緊緊相繫。」

她演唱《達爾文》、《多少》、《半途》、《失語者》等歌，她說：「去年我們經歷從沒有過的事情，我們學會保護自己的方法，就是要學會勇敢面對自己的陰暗面，才能一路跌跌撞撞的往上成長。」她又語帶哽咽地說：「大家久等了，非常的悠長。真的謝謝你們來支持，無法到的，我沒有忘記你們，椅子旁邊有紅心，是你們的好朋友，今天有很多的情緒，大家等了很久，我們做了很多準備，很多的變化，本來想要說甚麼，太混亂，太多要說了。」

蔡健雅和JJ拖手合唱時說：「我手很冰。我緊張很冷，不要讓我破音，我彈錯幾個和弦 。」唱完歌她準備送JJ下台時，JJ說：「我本來應該下去了，但我不想下去了，舞台太美。」隨後推出生日蛋糕，為大前日（28日）過46歲生日的Tanya慶生，還跟全場觀眾唱生日歌，Tanya說：「這是我第1次沒有過生日，那時候還在工作，心想46歲就這樣嗎？算是有彌補了。」