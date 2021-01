BLACK PINK開線上騷　Rose首度公開Solo歌

韓國人氣女團BLACK PINK今日舉行名為「YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW」的線上演唱會,4女甫出場便以《Kill This Love》一曲為演唱會揭開序幕,是她們首次公開演唱該曲,之後又唱出《How You Like That》、《Playing With Fire》、《Lovesick Girls》及《Whistle》等人氣歌曲,更演繹了她們去年與美國天后Lady GaGa合作的歌曲《Sour Candy》,4名成員亦送上Solo演出,其中Jennie唱出她的歌曲《SOLO》,Rose則首度公開她的Solo歌《Gone》。

她們回想起2018年舉行的首次世界巡唱《IN YOUR AREA》,Jennie指着舞台前方說:「這邊本來是粉絲席,前面也有延伸台,我在台下的位置周圍跳,因為是第一次,所以一切都很不真實。」Jisoo則指自己當時為了演出而努力保持好的身體狀態,Rose就表示最緊張是去見粉絲之前:「這是在我做練習生時就有的夢想,而開演唱會也是我們的夢想之一,所以感到很興奮和期待,是非常珍貴的時刻。」

談到在首個演唱會完結時爆喊,Jennie就笑道:「在演出完結後覺得很感觸,在出道之後終於可以實現開演唱會的夢想,令我想起了出道初期的時光,應該是感到很滿足和想帶給大家安慰吧。」她又笑指當時因為在大家面前落淚而覺得很尷尬,Lisa則對粉絲說:「比起可惜,我覺得真的很開心,今次是相隔多時和大家見面,希望大家都覺得享受。」4女最後以《Forever Young》一曲為演唱會劃上完美句號。