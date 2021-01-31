直播一哥李佳琦素人變福布斯精英 靠賣唇膏買過億豪宅

超人氣內地網紅李佳琦賣唇膏賣到發迹，因為直播唇膏試色迅速彈起，一句「買它」就令自己打入福布斯榜，連舒淇、楊冪、袁詠儀等都要黐實佢賺錢，咁到底呢個睇佢直播睇到荷包出血嘅大陸網紅有咩咁威水？

依家先得28歲嘅「口紅一哥」李佳琦，大學畢業後做過Beauty Assistant（專櫃美容顧問），佢就係因為成日遇到顧客唔肯將唇膏試上嘴，繼而令佢開始直播上唇試色嘅銷售手法，由數10萬粉絲追蹤到依家過千萬粉絲，仲勁到15分鐘賣成1萬5千支唇膏，更加由月薪3千幾人仔跳升至月入百萬嘅網紅，2019年仲入選「福布斯中國30歲以下精英榜」，2020年「福布斯名人榜」佢仲贏埋胡歌、吳京、孫儷等。

一心為賺錢養家嘅佢，1年365日竟然直播389場，每場直播搞足6小時以上，撞啱減價促銷期間更加忙到凌晨4點先休息，如果唔係點樣買超過1.3億人民幣（折合約1.5億港元）嘅上海3層豪宅呀！

除咗勤力做「資本」，佢就有句最出名嘅口頭禪「Oh My God！買它買它！」成為洗腦金句，個個一聽到就會失控狂買，佢更加為標誌性口頭禪註冊聲音商標，巴閉到呢！

不過有得總有失，舊年佢同大陸女星楊冪合作直播，佢哋試食果凍時，李佳琦竟然講笑話：「果凍要口活（意指：口交）。」楊冪就扮傻答：「甚麼東西呀？」即引嚟外界狂鬧佢冒犯楊冪，直頭去到性騷擾嘅地步，嚇到李佳琦發文道歉。