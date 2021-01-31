貪靚必睇　次世代女神自拍鏡

自拍神鏡唔係新鮮物，隨着技術發展，功能更是愈趨豐富，今次就介紹兩款，絲打們要留意了！

一轉校色溫

由MINE MIRS推出的Angel Ring進一步強化。圓形設計直徑8cm的它，鏡片採用iPhone同款的AF塗層，並經過真空鍍鋁化學鋼化處理，堅硬、防塵兼防指紋。鏡的周圍是一條360度完整光環，內建192顆定制燈珠，每顆燈珠均由芯片獨立驅動，滑動燈環就能隨意調節亮度，並可在冷色(6500K)、中性(3500K)及暖色(2700K)3個色溫間切換，滿足不同膚色或妝容需要，自拍保證靚一靚！

它的機身無孔無按鍵，符合IP68防水防塵要求，充電則提供有線磁吸或無線快充2個方法，跟隨更附有QI無線充電板，十分周到。鏡身有紅、 粉紅2色，同樣贈送休眠皮套。

化妝兼播歌

很多女仔喜歡一邊播歌一邊化妝，由MOMAX推出的Q.LED Mirror多功能化妝鏡就啱晒你哋。它採用4合1的座枱式設計，內置化妝鏡、LED燈、無線充電及擴音器功能。化妝鏡具5倍放大效果，LED燈有6個亮度選擇，柔和或天然任意調校。手機放在鏡子下方可進行快速無線充電，最爽是它還支援藍牙4.2規格，接駁手機就能播歌，一物多用。