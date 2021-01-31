DMC-12有望復活？

早前意大利著名設計工作室Italdesign，在社交網站發布一張似是為慶祝DeLorean DMC-12誕生40周年的合併圖，上圖是1981誕生的DeLorean DMC-12，下圖則是只見到DMC字徽及一對張開的鷗翼門的車頭造型照。此Post一出不禁令人聯想到：「唔通Italdesign正準備幫DMC-12復活？」。

儘管DeLorean車廠在1982年破產倒閉，但DMC-12憑藉前衞簡潔外形設計，深深吸引不少車迷，更因在1985年參與系列電影《回到未來》而聲名大噪，當時以一具2.9升V6汽油引擎作動力核心，最大馬力及扭力只有141匹及22.9kgm。據悉及後於1995年，有美國企業家兼車迷另成立了一家DMC汽車公司，並買下所有當時DMC-12的商標權及庫存零件，續為DMC-12提供保養及維修。這次Italdesign高調出Post，估計不是純粹為打造原型車咁簡單，或許是為了與DMC合作推出新世代 DMC-12而試水溫，孰真孰假，期待遲啲會有更多消息公布。